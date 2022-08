Italiano: “Mi interessa poco che ha vinto la Roma, senza regola gol in trasferta non si può speculare”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Twente di Conference League, queste le sue parole:

“Partita importantissima per tutti, anche per me che sono all’esordio e per tutti i ragazzi che non l’hanno mai giocata, abbiamo giocato in maniera forte lo scorso anno per arrivare a questa gara, non dobbiamo essere emozionati, incontriamo una squadra forte. Massima concentrazione e attenzione, dobbiamo stare molto attenti

La vivo come un obiettivo che ho cercato di raggiungere per me stesso, per questa piazza, ho sempre cercato di migliorare le annate precedente, ce l’abbiamo fatta, c’è sempre per tutti una prima volta, anche chi ha vinto tanto ha fatto l’esordio, non si nasce catapultati in questa realtà, cercherò di dare il massimo per me e per la squadra. Il Twente non ci permette di sottovalutarli, non perdono da tanto, lavorano da tanto insieme, è una squadra che a parer mio va affrontata con la massima attenzione, sa quello che deve fare in campo, speriamo che quello che abbiamo preparato porti i frutti sperati

Abbiamo giocatori nuovi e abbiamo la necessità di diventare più bravi di quello che siamo riusciti a fare, lavoriamo per far tirare poche volte in porta gli avversari, siamo stati tante volte bravi e proporre tanto, sarà una partita che si gioca tra andata e ritorno, non dobbiamo concedere, è la base in Europa. Ci sono ragazzi che in certi momenti si esaltano, dobbiamo tirare fuori qualcosa in più da ognuno di noi, sono serate indimenticabili. Faccio appello ai tifosi, spero che siano insieme a noi dal primo all’ultimo minuto, con loro vengono fuori qualità che nessuno si aspetta.

Del Twente ho guardato tante partite anche lo scorso anno, non perdono da tanto, il loro centravanti è di livello, sono organizzati, temo questo, cercheremo di non fargi ragionare. Kocku è forte, è bravo, lo conosco, complimenti a lui, i giocatori di qualità li conosciamo tutti, ha qualità importanti.

Il fatto che non ci sia più il gol in trasferta dà la possibilità di vedere squadre che devono e vogliono vincere la gara, non si può speculare sul risultato per fare un gol in trasferta, si va incontro ad uno spettacolo diverso.

Non ci spinge ad andare forte il fatto che ha vinto la Roma, loro sono stati bravi anche nel play off dove hanno vinto contro una squadra che adesso gioca la Champions League, ci spinge ad andare forte il fatto di regalare una gioia ai nostri tifosi.

