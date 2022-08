Nazione, aerei, auto e pullman, l’esodo dei tifosi della Fiorentina per il ritorno di Conference contro il Twente 

Sono circa 1.300 i chilometri che separano Firenze da Enschede, la città olandese che giovedì farà da teatro a Twente-Fiorentina, gara di ritorno del playoff di Conference League e quindi sfida decisiva per capire se i viola riusciranno a qualificarsi ai gironi della competizione europea. Al Franchi, per la partita d’andata, si sono presentati 2.400 olandesi. I tifosi gigliati non vogliono essere da meno, perciò molti di loro stanno organizzando la trasferta per essere presenti al «De Grolsch Veste». L’allenatore del Twente, Ron Jans, ha promesso che la Fiorentina troverà «l’inferno di Dante» nella partita di ritorno, contando su uno stadio pieno. In effetti, 22.000 abbonati hanno esercitato la prelazione e oggi inizierà la vendita dei pochi biglietti rimasti, quindi si va verso il tutto esaurito.

E i tifosi viola? Ancora non è chiaro quanti saranno al seguito della squadra, ma l’appuntamento è importante ed è probabile che molti si muoveranno da Firenze. Per i tifosi della Fiorentina la vendita dei biglietti è iniziata sabato, tramite le associazioni del tifo. La vendita libera invece inizierà oggi, chi vorrà acquistare il biglietto potrà farlo sul sito del Twente (fctwente.nl). Alcuni hanno già organizzato il viaggio, con partenze previste anche domani o mercoledì, per abbinare un po’ di turismo alla trasferta. Pullman, Flixbus, auto private e voli aerei: tanti modi diversi per raggiungere Enschede, che si trova a circa 160 km a est di Amsterdam. Molti tifosi voleranno direttamente in Olanda ma alcuni hanno scelto altri luoghi come tappe intermedie, ad esempio la Germania o addirittura la Danimarca. Ieri intanto è stato designato l’arbitro: sarà il rumeno Radu Petrescu, assistito da Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, mentre il quarto uomo sarà Marcel Birsan. Lo scrive La Nazione.

