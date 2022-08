Probabile formazione: Igor e Bonaventura dal 1’. In attacco Cabral con Sottil e Gonzalez

Nove cambi dal Twente all’Empoli, altri nove dall’Empoli al Twente, ma sarà in pratica come andare al punto di partenza perché anche le formazioni a volte fanno grandi giri e poi ritornano. Vincenzo Italiano ha concesso un turno di riposo nell’ultima partita di campionato a gran parte della squadra che tre giorni prima aveva disputato l’andata dei playoff e, siccome stasera c’è la gara di ritorno, ecco la seconda parte del piano studiato dal tecnico viola: sarà un undici quasi in fotocopia rispetto a una settimana fa.

Con le novità che riguardano Igor e Bonaventura: c’era Nastasic al “Franchi”, c’è il difensore brasiliano al “De Golsche Veste”, assente finora in campionato e nella prima sfida col Twente per problema muscolare e c’è l’ex Milan al posto di Maleh. Tra i pali quindi andrà ancora Terracciano, Venuti e Biraghi saranno gli esterni della linea arretrata composta ovviamente da Milenkovic e Igor, Amrabat tornerà a fare il regista dopo aver lasciato ruolo e compiti a Mandragora a Empoli, potendo contare su Bonaventura e Duncan al proprio fianco nelle due fasi. E che infine ci saranno solo conferme in attacco. Cabral, bomber di Conference League con ben 14 gol all’attivo tra cui il raddoppio del momentaneo 2-0 sul Twente a Firenze, si riprenderà la scena a discapito di Jovic col supporto di Sottil e Gonzalez, nella speranza che tutti e tre siano protagonisti come all’andata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

