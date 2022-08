Nazione, Fiorentina-Twente su TV8: sono 10.000 i biglietti venduti

Il Franchi delle grandi occasioni non ci sarà. Ormai è un dato di fatto alla vigilia di Fiorentina – Twente. Periodo di vacanze complicato per programmare la presenza allo stadio. Chi ha deciso di interrompere le ferie lo ha fatto per la Cremonese. Per domani sera sono stati venduti 10mila biglietti, con la Curva Ferrovia che non è mai stata messa in vendita. Auspicabile e possibile un’accelerata. Per chi resterà a casa la buona notizia è che la partita sarà trasmessa in chiaro dalle 21 su TV8 e in sarà visibile anche sui canali di Sky Sport. Si era ipotizzata anche la diretta su Dazn (che detiene i diritti) ma alla fine la piattaforma streaming non trasmetterà la partita. Lo scrive La Nazione.

