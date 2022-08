L’attesa sta per finire, i playoff di Conference League si avvicinano sempre più. I tifosi della Fiorentina si stanno preparando al ritorno in Europa, così come quelli de Twente, che ormai da ieri sono arrivati numerosi in città, ne hanno avuto modo di prepararsi al match girando le strade di Firenze. Questo il video postato dall’account ufficiale della squadra olandese, con la scritta: “Firenze diventa rossa”.