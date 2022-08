PAGELLE VIOLA, IKONE SBAGLIA TANTO, TERRACCIANO SUPER, SOTTIL SFIORA DUE VOLTE IL GOL

Terracciano 7 Tante parate, sempre preciso e attento, anche palla al piede. Nessuna parata straordinaria ma il portiere è preciso e determinato, al 96 parata fondamentale

Venuti 5 Soliti errori che si ripetano e una grande disattenzione che per poco non regala il gol al Twente. Inadatto

Milenkovic 6 Ritrova Igor e ne guadagna in sicurezza guidando il reparto con attenzione e precisione

Igor 6.5 Torna da titolare per la prima volta in stagione e si vede, piu sicurezza nel reparto e interventi importanti durante la gara anche palla al piede. Rosso fiscale ed evitabile

Biraghi 6 Gara di ordinaria amministrazione, attento in fase difensiva

Amrabat 6.5 le sue qualità in fase di interdizione si vedono e spesso è impossibile quando gli olandesi attaccano, ha coraggio anche in fase di impostazione

Maleh 5.5 Parte bene, sembra infuocato, poi sbaglia qualcosa di troppo, ammonito, esce nel secondo tempo. Può fare molto meglio

Bonaventura 6.5 poco incisivo in fase offensiva perché battaglia nel mezzo. Gara di intelligenza sopraffina, come al solito, non butta mai via un pallone

Sottil 6.5 Va vicino al gol in due occasioni, si conferma in buonissimo stato di forma.

Ikonè 5.5 È più in forma e determinato rispetto alle ultime due partite, non sbaglia le scelte quando ha la palla al piede ma sulla sua partita pesano i due clamorosi gol mangiati

Cabral 6 rispetto alla scorsa stagione sembra un altro giocatore sia fisicamente che mentalmente. Dentro la gara, dentro dentro gli schemi. Salva un gol

Nico 6.5 Dentro gli ultimi 20 minuti, in tempo per mettere un pallone delizioso per Ikonè che spreca

Mandragora 6 Sta per segnare un gol meraviglioso che sarebbe valso il prezzo del biglietto. Peccato

