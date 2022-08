Vlap: “Non dobbiamo temere la Fiorentina, siamo in grado di fare una grande partita”

Il centrocampista del Twente, Michel Vlap ha parlato ai microfoni di RTV Oost in vista del ritorno di Conference League contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Giocheremo nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi: dobbiamo dare il massimo. Non dobbiamo temere la Fiorentina. Se inizi a giocare con la paura contro un avversario del genere avrai momenti difficili. Io penso che siamo in grado di fare una grande partita e sta a noi dimostrarlo. Se giochiamo a pallonate favoriamo solo la Fiorentina. I viola sono una squadra fisica, che sa giocare anche a calcio, ma soprattutto sul piano fisico è molto forte. Dobbiamo fare il nostro calcio. Tifosi? Penso che anche se ci fossero stati 50.000 posti liberi lo stadio sarebbe stato pieno. La gente non sta nella pelle. Dobbiamo assicurarci che dal primo secondo il pubblico diventi il nostro alleato”.