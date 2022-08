La Fiorentina torna in Europa con una vittoria, finisce 2-1 con il Twente. In gol Gonzalez e Cabral

Al 2’ Fiorentina in vantaggio contro il Twente, colpo di tacco di Sottil per Biraghi che crossa dentro per Nico Gonzalez che firma l’1-0 per i viola. Al 14’ ottimo l’asse Sottil-Biraghi, cross dentro arriva Cabral ma incorna male il pallone. Al 29’ punizione battuta bene da Biraghi, il portiere del Twente esce male, per poco Gonzalez non riesce a prendere il pallone. Al 31’ la Fiorentina trova il raddoppio, assist di Sottil per Cabral. Al 35’ botta di Cabral, palla che finisce fuori. Al 37’ Cabral prova il tiro, palla sporcata che finisce tra le mani del portiere. Al 40’ punizione molto pericolosa di Vlap che finisce di poco fuori. Al 45’ ottima incornata di Cabral, ma il portiere avversario si fa trovare pronto. Al 60’ Venuti va al tiro, ma non trova lo specchio della porta. Al 64’ il Twente accorcia le distanze con Cerny. Fiorentina-Twente finisce 2-1.

