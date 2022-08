Kouamè osannato dai tifosi della tribuna al suo ingresso in campo, amore ritrovato con la Fiorentina?

Christian Koaumè sembrava destinato ad essere un sicuro partente in questo mercato estivo, ma il giocatore ivoriano, classe 1997, nell’ultima stagione in prestito all’Anderlecht, è stato schierato a sorpresa titolare da Vincenzo Italiano titolare domenica contro la Cremonese sfoderando una prestazione molto positiva. Oggi, prima di Fiorentina-Twente, al suo ingresso in campo il giocatore è stato accolto dai tifosi della tribuna da una vera e propria ovazione, Kouamè ha risposto prontamente con un bel sorriso e tanti saluti

POTREBBE RESTARE DAVVERO ALLA FIORENTINA