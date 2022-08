Nazione, in arrivo 2.000 tifosi olandesi, scatta l’ordinanza anti alcol 

Torna la Fiorentina a disputare una coppa europea (ultima partecipazione all’Europa League 2016-17) e tornano le misure atte a garantire l’ordine pubblico. Oggi la riunione decisiva in Prefettura, in pratica poche ore prima dello sbarco a Firenze delle prime avanguardie di tifosi olandesi del Twente, dati in arrivo specie con van e aerei, ne sono attesi in tutto oltre 2000-2200, il settore ospiti è dato al completo. Il Twente non viene indicato tra le società con frange di tifoserie particolarmente accese. Pur tuttavia il piano dell’ordine pubblico sarà comunque calibrato sui match di cartello al ’Franchi’. Di cartello e da prendere con le molle, tipo contro Roma, Napoli. A scanso di equivoci. Pesa forse anche il ricordo del Groningen, altra formazione olandese ospitata dai viola nel 2007: una ventina i supporter di quel club fermati per identificazione, altrettanti quelli multati per ubriachezza molesta, un ferito lieve. Il bilancio della notte di vigilia della partita non fu tra i più rassicuranti. Almeno 200 tifosi biancoverdi ubriachi cercano in modo palese lo scontro con quelli viola, rovesciando in centro alcuni cassonetti e picchiando sulle saracinesche dei negozi. Al Vespucci vigileranno i primi addetti Uefa e gli addetti alla sicurezza dei due club. E naturalmente la polizia a tenere discretamente sotto controllo gli arrivi. Niente stato di allerta, ad ogni modo, ma massima attenzione anche per evitare infiltrazioni di eventuali ’teste calde’ e di gente senza biglietto.

O entrambe le cose. Inizio della partita alle 21 e di sicuro massima attenzione sarà prestata ancora una volta nel vietare approvvigionamenti alcolici. Stamattina alle 10 il prefetto di Valerio Valenti riunirà il Comitato per l’ordine e la sicurezza. E, anche in base a precedenti provvedimenti adottati in casi analoghi, la direzione è quella di vietare dalla metà del pomeriggio, fino al mattino presto del giorno successivo alla partita, la vendita per asporto, fissa e ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in vetro o lattine, in centro ed entro l’area delimitata dai viali. Stringente il provvedimento in zona stadio, che dovrebbe scattere il giorno della partita, dalle 14 e fino alle 6 del 19 agosto, da piazza delle Cure-viale dei Mille, traverse comprese, tipo via Pacinotti e e via del Pratellino, e ancora viale De Amicis, via del Campo d’Arrigo, viale Lungo l’Affrico, piazza Alberti, i viali Righi, Ojetti e Volta. La Prefettura come in altre occasioni raccomanderà Confcommercio, Confeserecenti e Confartigianato di dare la massima diffusione all’ordinanza che sta per essere emessa e diramata tramite la municipale agli esercenti. Non c’è da scherzare, in caso di inosservanza riscontrata dagli agenti della Polizia Municipale, il questore sospenderà la licenza del pubblico esercizio interessato dalla violazione. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO TIRA FUORI UN ALTRO NOME: “ANCHE KOKCU DEL FEYENOORD PER IL CENTROCAMPO DELLA FIORENTINA”