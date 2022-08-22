Iuliano avverte: Twente messo meglio fisicamente, il risultato dell'andata non è ottimale''

L'allenatore ed ex difensore Mak Iuliano ha parlato dell'attuale momento della Fiorentina, spaziando tra campo e mercato.

Intervenuto ai microfoni di radio Bruno nel consueto appuntamento con Penta Sport, l'ex difensore nonchè attuale allenatore Mark Iuliano ha dato la propria analisi sul prossimo impegno della Fiorentina contro il Twente. Queste le sue parole:

''La Fiorentina è un'ottima squadra e ha un allenatore fantastico che l'allena. Ci aspettiamo sicuramente tutti dei risultati importanti. La squadra è già ottima. La preparazione fisica non mai ottimale in questo momento della stagione.

Giovedì sarà una partita importante per società e tifosi. Il risultato dell'andata non è stato ottimo. Il Twente è messo meglio fisicamente, ma i viola sono superiori. Ci aspettiamo un risultato importante.

Barak? È un ottimo giocatore, bravo nel gioco, con un buon tiro e forte fisicamente. Nel gioco di Italiano potrebbe essere importante e alla Fiorentina ci si aspetta un salto di qualità, diventando anche un giocatore chiave per il gioco dei viola".

BARAK VICINO ALLA FIORENTINA, ARRIVA LA CONFERMA DI CIOFFI

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