Nazione, niente trasferta in Olanda per Commisso: seguirà la partita in tv 

Il presidente Commisso non partirà oggi con la squadra per raggiungere Enschede, dove domani sera (ore 19) è in programma il ritorno dei playoff con il Twente per l’accesso ai gironi di Conference League. E’ stato lo stesso proprietario del club a comunicare direttamente la decisione ai giocatori viola, dopo aver assistito all’allenamento di ieri sera all’interno del centro sportivo Davide Astori. Lo scrive La Nazione.

