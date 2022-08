CorSport, nove cambi in vista del Twente: torna Igor. Cabral e Venuti in pole per una maglia dal 1′

Attesa per il ritorno di playoff di Conference League con il Twente. Il Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione di Italiano. Potrebbero essere ben nove i cambi nella Fiorentina: torna a disposizione Igor, che dovrebbe far coppia in mezzo alla difesa con Milenkovic; per il resto tanti cambi dovuti alla turnazione, con Terracciano Amrabat, Venuti, Biraghi, Duncan, Sottil, Gonzalez e Cabral tenuti a riposo contro l’Empoli e pronti a rientrare dal primo minuto. Di seguito la probabile formazione:

Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Sottil, Cabral, Gonzalez