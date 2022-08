Moviola CorSport: “Petrescu molto fiscale con Igor, bravo a vedere il tocco di testa di Unnerstall”

Ecco la moviola di Twente-Fiorentina sul Corriere dello Sport: “Partita appena sufficiente per Petrescu: calma e momenti di smarrimento, in lui. Molto fiscale con Igor è stato bravo nel cogliere il tocco di testa e non con il braccio del portiere del Twente. Senza far sarebbe stato difficile rimediare ad un errore così. Fiscale il secondo giallo ad Igor, ma i difensori viola erano stati avvisati già nel primo tempo: il giochino per poi mandare Terracciano alla battuta della punizione non era piaciuto”.

