Amrabat carica: “Dobbiamo fare almeno 2 gol, grazie a Italiano sto migliorando tutti i giorni”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato alla vigilia della partita di Conference League contro il Twente, queste le sue parole:

“Per me è una partita speciale, per 20 anni la mia vita in Olanda è una partita speciale, ho giocato Champions ed Europa League, non vedo l’ora, per me è molto importante, abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare qui, vogliamo entrare in Conference League.

Penso che il Twente sia una squadra che gioca dal basso, tipica olandese, hanno un mister forte, come noi (ride ndr), siamo in fiducia e l’abbiamo preparata molto bene. Speriamo che i tifosi ci aiutino domani perchè per noi sono fondamentali.

Cominciare con una vittoria è stato molto importante, abbiamo creato tante occasioni e dobbiamo migliorare in questo, chiudere prima la partita, magari fare 1/2 gol sarebbe importante in vista del ritorno, mi sento fiducioso

Il mister parla molto con me, grazie a lui sono più completo di prima ma non si finisce mai di imparare, mi sento bene e mi sento in fiducia, anche fisicamente sto bene. Penso sia normale che ci vogliono più partite per sentirsi pronto e caricato”

