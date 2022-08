Probabile formazione: Terracciano tra i pali, Mandragora in regia. Igor ancora out

Vincenzo Italiano, come annunciato domenica scorsa, oggi cambierà formazione rispetto alla Cremonese, vedremo quanto. Prima novità subito tra i pali: ci si aspetta Terracciano, dopo che l’esordio assoluto in stagione se l’è preso Gollini. In difesa, conferma per Milenkovic, Quarta (Igor ancora fuori causa: da valutare ancora in vista di Empoli) e Biraghi, mentre a destra è ballottaggio vero tra Dodo e Venuti, e comunque la staffetta tra i due è praticamente certa. Anche a centrocampo c’è un elemento di continuità rispetto alla prima di campionato, anzi due e sono Bonaventura e Amrabat, con Mandragora a sua volta a rappresentare la discontinuità grazie all’ottimo impatto avuto sulla gara di domenica scorsa al di là del gol segnato nel recupero: l’ex Torino dovrebbe spuntarla su Maleh e Duncan. Infine, l’attacco. Reparto ricco di calciatori e quindi di combinazioni per il tridente, con un Kouame in più ad aumentare le opzioni per il tecnico viola. La curiosità vera è al centro e anche stavolta dovrebbe toccare a Jovic rispetto a Cabral, con Gonzalez e Sottil ai lati: ma chi sta fuori in partenza avrà poi la possibilità di fare la differenza subentrando. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA OFFRE BENASSI ALLO SPEZIA: NO DEI LIGURI. AGLI AQUILOTTI PIACE ZURKOWSKI