PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IL MIGLIORE, PICCOLI SPRECA. GUDMUNDSSON PRECISO

Christensen 5,5 Mezzo voto in meno perchè sul gol probabilmente poteva provare a coprire meglio la porta invece resta piantato quasi sulla linea. Per il resto buona amministrazione

Fortini 5,5 Vivace, ha grande voglia di mettersi in mostra e si vede. In ritardo in occasione del gol subito, ha spazi e mezzi per dare di più in fase offensiva ma si vede pochino

Comuzzo 5 Legge male diverse situazioni ed è spesso in ritardo sulle chiusure, probabilmente il problema è di tenuta fisica perchè fa fatica proprio nell’accorciare e nell’intervenire con precisione

Ranieri 6,5 Il migliore in campo della Fiorentina, atteggiamento perfetto, chiusura sempre precisi, lettura sempre attente e gioca in maniera determinata. Giocatore completamente recuperato

Gosens 5,5 Ordinato in fase difensiva, non rischia mai nulla. In fase offensiva si vede pochissimo anche se cerca di proporsi spesso ma con poco successo

Mandragora 5,5 Sbaglia tanto, a volte è in ritardo sull’avversario, non accompagna bene l’azione, discreto sulle marcature preventive nel primo tempo

Ndour 6,5 Il gol bellissimo salva la sua prestazione che era totalmente incolore. Ma esce dal cilindro un tiro niente male che fa riporta subito i conti in pareggio. Per il resto è la solita partita senza grandi sussulti, discreto il lavoro in fase di ripiegamento, può accompagnare meglio l’azione

Fabbian 5,5 Corre tanto e cerca di proporsi spesso ma non viene servito mai e non trova mai gli spazi giusti per rendersi pericoloso

Fazzini 5,5 Nel primo tempo è abbastanza vivace e cerca di creare qualcosa, va vicino al gol con un meraviglioso tiro al volo in piena area che scheggia la traversa, per assurdo, se l’avesse presa male, avrebbe fatto gol, e invece la prende forse troppo bene e non segna anche se il gesto tecnico è corretto. Nel secondo tempo cala drasticamente e non riesce mai a superare il diretto avversario

Parisi 6,5 Nel primo tempo è il più positivo e la grande occasione che poi capita a Fazzini è tutta farina del suo sacco. Corre, rincorre, non si arrende e accompagna sempre bene l’azione. Perde lucidità in fase difensiva nel finale

Piccoli 5 Mezzo voto in più perchè la grande occasione che poi spreca, se la procura da solo con determinazione e tenacia. Poi sulla conclusione sbaglia perchè sceglie la potenza alla precisione e non prende nemmeno lo specchio (scheggia la parte alta della traversa). Il primo tempo è assolutamente da dimenticare, sbaglia tutto ciò che può sbagliare

Harrison 6 Cerca di dare una mano e ci riesce in entrambe le fasi di gioco

Gudmundsson 6,5 Fino al rigore si era visto poco, poi si presenta dal dischetto ed è perfetto nella realizzazione

Dodò 6,5 Entra bene, porta velocità e freschezza. Da una sua giocata arriva il rigore