Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Dodò e Fazzini fuori per infortunio, servirà un po’ di tempo per capire le reali condizioni”

Redazione

Per Dodò problemi al ginocchio, per Fazzini alla caviglia

Servirà ancora un po’ di tempo per capire quali sono le reali condizioni di Dodo e Fazzini, usciti ieri dal terreno di gioco non in buone condizioni. Tanto il brasiliano quanto l’ex Empoli hanno dovuto abbandonare il campo per infortuni che saranno valutati solo oggi e che daranno un responso preciso nelle prossime ore. Dodo ha avuto un problema al ginocchio che lo ha costretto ad applicare una borsa del ghiaccio. Per Fazzini, invece, un guaio alla caviglia – una distorsione – che dovrà essere seguita con scrupolo: il giocatore, dopo aver accusato il problema al termine di una percussione, è stato rimandato in campo e dopo qualche minuto sostituito. Lo scrive La Nazione.

