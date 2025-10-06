Nazione: “Dodò e Fazzini fuori per infortunio, servirà un po’ di tempo per capire le reali condizioni”

Servirà ancora un po’ di tempo per capire quali sono le reali condizioni di Dodo e Fazzini, usciti ieri dal terreno di gioco non in buone condizioni. Tanto il brasiliano quanto l’ex Empoli hanno dovuto abbandonare il campo per infortuni che saranno valutati solo oggi e che daranno un responso preciso nelle prossime ore. Dodo ha avuto un problema al ginocchio che lo ha costretto ad applicare una borsa del ghiaccio. Per Fazzini, invece, un guaio alla caviglia – una distorsione – che dovrà essere seguita con scrupolo: il giocatore, dopo aver accusato il problema al termine di una percussione, è stato rimandato in campo e dopo qualche minuto sostituito. Lo scrive La Nazione.