Gazzetta: “Fazzini e Fortini verranno ceduti dalla Fiorentina: sono sacrificabili per fare cassa”
Via anche due giovani dalla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 08:46
Via anche i giovani Jacopo Fazzini (che ieri ha avuto un attacco febbrile ed è in dubbio per stasera)e Niccolò Fortini (corteggiato da Bournemouth), sacrificabili per fare cassa, così come i prestiti Jack Harrison e Daniele Rugani: il primo tornerà in Inghilterra, il secondo alla Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.