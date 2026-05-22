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Gazzetta: “Fazzini e Fortini verranno ceduti dalla Fiorentina: sono sacrificabili per fare cassa”

Via anche due giovani dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 08:46
Gazzetta: “Fazzini e Fortini verranno ceduti dalla Fiorentina: sono sacrificabili per fare cassa” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fazzini
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Via anche i giovani Jacopo Fazzini (che ieri ha avuto un attacco febbrile ed è in dubbio per stasera)e Niccolò Fortini (corteggiato da Bournemouth), sacrificabili per fare cassa, così come i prestiti Jack Harrison e Daniele Rugani: il primo tornerà in Inghilterra, il secondo alla Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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