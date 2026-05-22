Gazzetta: “Fazzini e Fortini verranno ceduti dalla Fiorentina: sono sacrificabili per fare cassa”

Via anche due giovani dalla Fiorentina

Via anche i giovani Jacopo Fazzini (che ieri ha avuto un attacco febbrile ed è in dubbio per stasera)e Niccolò Fortini (corteggiato da Bournemouth), sacrificabili per fare cassa, così come i prestiti Jack Harrison e Daniele Rugani: il primo tornerà in Inghilterra, il secondo alla Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.