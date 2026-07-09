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Di Marzio: "Parma, pressing su Fazzini: i gialloblù puntano al rilancio del talento della Fiorentina"

il centrocampista viola piace alla dirigenza emiliana, che valuta il classe 2003 per rinforzare la mediana

A cura di Andrea Gemignani
09 luglio 2026 22:16
Di Marzio: "Parma, pressing su Fazzini: i gialloblù puntano al rilancio del talento della Fiorentina" -
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Il Parma accelera sul mercato e mette nel mirino Jacopo Fazzini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club gialloblù in queste ore sta seguendo con grande attenzione il centrocampista della Fiorentina, arrivato a Firenze appena un'estate fa ma reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. Per il momento si tratta di un forte interesse, destinato a capire nelle prossime settimane se potrà concretizzarsi.

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