Corriere dello Sport: “Il Bologna vuole Fazzini. Può lasciare la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto”

Il vertice a Casteldebole di ieri mattina tra Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, poi ecco la scelta che è stata fatta dopo il confronto che i tre hanno avuto anche con Vincenzo Italiano, che ha dato la sua benedizione con grande soddisfazione: Ibrahim Sulemana sarà sostituito, perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, anche alla luce dei tanti infortuni con i quali il Bologna ha dovuto convivere soprattuto in questi ultimi due mesi. Chi prenderà il posto del ragazzo ghanese, passato al Cagliari attraverso l’Atalanta? Il primo obiettivo (e pare addirittura per distacco rispetto agli altri) è Jacopo Fazzini, e va sottolineato come gli uomini dell’area tecnica rossoblù ne stiano parlando da un paio di settimane sia con Fabio Paratici che con Roberto Goretti della Fiorentina. Non dimenticando poi come lo stesso Sartori già lo avrebbe voluto in estate (volendo accontentare Italiano) quando l’ex centrocampista dell’Empoli passò alla Viola per una decina di milioni. Il secondo è Matteo Prati del Cagliari, che avrebbe anche potuto essere la contropartita di Sulemana ma è successo che dopo averne parlato con Guido Angelozzi, diesse della squadra sarda, Sartori e Di Vaio si sono presi alcuni giorni di tempo per rifletterci. Infine il terzo profilo è Patrizio Masini, che dopo essere stato un pilastro del Genoa di Patrick Vieira con Daniele De Rossi sta trovando meno spazi.

Uno può domandarsi per quale motivo allora il Bologna abbia scelto Simon Sohm e non Fazzini come contropartita nello scambio che ha portato Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Ebbene, il discorso è il seguente: allora Sartori e Di Vaio ritenevano di poter contare ancora sullo sbarco in prestito a Bologna di Lorenzo Lucca, non immaginandosi che l’attaccante del Napoli potesse ancora una volta cambiare idea sul più bello, voltandogli le spalle di nuovo. Sì, di nuovo, prima nel luglio del 2022 per passare dal Pisa all’Ajax e oggi facendo altrettanto per volare al Nottingham Forest. Pare dopo essersi promesso al Bologna, almeno ad ascoltare certe indiscrezioni provenienti dal centro tecnico di Casteldebole. Da qui la scelta di puntare sul centrocampista svizzero, più strutturato e più forte sul piano fisico rispetto a Fazzini, anche se lo stesso Sohm nel suo passato è stato impiegato come trequartista. Ma a questo punto gli scenari (appunto) sono cambiati, più che il tempo passa e di conseguenza si sta avvicinando la fine di questa sessione di mercato, più quelli del Bologna si rendono conto come sia estremamente complicato mettere a disposizione di Italiano un altro attaccante, e ciò li sta convincendo che la soluzione legata a Fazzini possa quanto meno aggiungere qualità, corsa e anche qualche dose di fantasia in più nella costruzione del gioco, o meglio nella finalizzazione, soprattutto per la sua capacità di costruire «imbucate» (che il Bologna conosce bene per essere stato punito almeno 3 o 4 volte da queste sue giocate nelle ultime partite attraversate contro l’Empoli) per i suoi compagni di squadra. Nel caso in cui questa operazione (con la formula del prestito con diritto di riscatto) dovesse concretizzarsi nelle prossime ore, Fazzini sarebbe l’alternativa di Jens Odgaard. Lo scrive il Corriere dello Sport.