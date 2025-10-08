8 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini ci saranno contro il Milan. Ottimismo per entrambi”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini ci saranno contro il Milan. Ottimismo per entrambi”

Redazione

8 Ottobre · 09:35

Aggiornamento: 8 Ottobre 2025 · 09:35

TAG:

dodoFazziniFiorentina

Condividi:

di

Ieri non hanno fatto nessun allenamento specifico

Oltre all’ottimismo che si respira sul recupero di Sohm, in casa viola c’è ancora meno apprensione per quel che riguarda i malconci Dodò e Fazzini. Il terzino brasiliano, interessato da un fastidio al ginocchio, ha iniziato la settimana sottoponendosi ad alcune sessioni di fisioterapia, mentre l’ex Empoli, che domenica aveva subito una distorsione, è rimasto a riposo.

Si respira ottimismo in entrambi i casi, tanto più che ieri non è stato previsto alcun allenamento specifico né per l’uno né per l’altro. Pioli sfrutterà i prossimi giorni anche per recuperare completamente i giocatori acciaccati. In attesa di riavere a disposizione pure coloro che hanno onorato gli impegni con la propria rappresentativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio