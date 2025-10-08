Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini ci saranno contro il Milan. Ottimismo per entrambi”

Oltre all’ottimismo che si respira sul recupero di Sohm, in casa viola c’è ancora meno apprensione per quel che riguarda i malconci Dodò e Fazzini. Il terzino brasiliano, interessato da un fastidio al ginocchio, ha iniziato la settimana sottoponendosi ad alcune sessioni di fisioterapia, mentre l’ex Empoli, che domenica aveva subito una distorsione, è rimasto a riposo.

Si respira ottimismo in entrambi i casi, tanto più che ieri non è stato previsto alcun allenamento specifico né per l’uno né per l’altro. Pioli sfrutterà i prossimi giorni anche per recuperare completamente i giocatori acciaccati. In attesa di riavere a disposizione pure coloro che hanno onorato gli impegni con la propria rappresentativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.