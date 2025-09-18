18 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Buscé consiglia Pioli: “Fazzini ha lampi di genio e sa fare gol”

Radio

Redazione

18 Settembre · 21:24

Aggiornamento: 18 Settembre 2025 · 21:26

L'attuale allenatore del Cosenza, Buscé elogia il suo ex calciatore Fazzini che potrebbe diventare un'arma importante per la Fiorentina di Pioli

L’attuale allenatore del Cosenza, Antonio Buscé ha rilasciato delle dichiarazioni al Pentasport in onda su Radio Bruno.
L’ex allenatore delle giovanili dell’Empoli ha espresso il suo giudizio su Jacopo Fazzini, centrocampista che ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la casacca empolese.
Queste le parole di Buscé sul centrocampista della Fiorentina:

“Quando lo ho avuto io non era un titolare fisso. Ad Empoli bisognava farlo crescere perché era sotto leva. Però quando lo vedevi in campo capivi subito che era un giocatore che sapeva giocare a calcio.
Firenze non è Empoli quindi sicuramente ci sarà qualche responsabilità in più.
Appena Pioli troverà quel giusto equilibrio, Fazzini penso possa dargli una grande mano. 
Ha questi lampi di genio e anche sottoporta si fa trovare e sa fare gol”

