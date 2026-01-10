10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Valcareggi duro: “Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest’anno e non va tenuto”

Mirko Carmignani

10 Gennaio · 17:57

Aggiornamento: 10 Gennaio 2026 · 17:57

Il noto procuratore e tifoso viola ha detto il suo parere sulla situazione del terzino brasiliano Dodò a Firenze

A Lady Radio il noto procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato della Fiorentina, partendo da Dodò: “Può partire anche subito, non lo trattengo affatto perché ha tradito quest’anno e non lo confermerei perché sarebbe poco saggio a mio avviso. Se ci arrivano i soldi giusti, può andare e mi faccio crescere un mio prodotto come Fortini che è forte vero. Se mi fate scegliere tra loro due, mi tengo Fortini perché è un bel giovane ed in più non voglio che finisca come Kayode che è sbocciato altrove.”

Sul Milan: “Stiamo crescendo, vedo prestazioni migliori perché i nostri top stanno bene e rendono. Sarà dura, ma non partiamo battuti perché i valori non sono lontanissimi. Vedo una luce finalmente in fondo al tunnel e vi dico anche che la fortuna ha cominciato a girare giusta dopo tanta malasorte e il punto va bene.”

Su Brescianini: “Mi piace, ma lo voglio vedere perché non voglio più dirlo prima visto che ne ho sbagliate diverse. Ora lui lo giudico una volta finita la stagione, ha qualità e una bella gamba poi sarà il campo a dirci tutto.”

Fazzini-Baldanzi: “Tra i due mi tengo il mio, non dico che c’è uno scambio, ma sono simili perché Fazzini è forte e ci tiene al viola dato che la tifa anche se è viareggino. Baldanzi è un giocatore tecnico, ma si rompe spesso proprio come Fazzini che deve mettere su muscoli. Abbiamo Fazzini che fa quel gioco lì, non avrebbe senso prenderne un altro.”

