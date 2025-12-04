Corriere dello Sport convinto: “Fazzini spera di scendere in campo con più continuità”

La partita contro il Sassuolo porta con sé con un carico di tensione non indifferente. La Fiorentina va alla ricerca della sua prima vittoria in campionato, ma soprattutto vuole convincere i propri tifosi di saper uscire dalle sabbie mobili. Può essere d’aiuto un tocco di freschezza, magari da parte di chi come Jacopo Fazzini spera di scendere in campo con molta più continuità. Da fine ottobre ad oggi, l’ex Empoli ha totalizzato appena quarantasette minuti in Serie A. Nel mezzo, la partita di Conference League a Mainz e gli undici minuti concessi contro l’Aek Atene. Aggiungiamo che il classe 2003 è rimasto fuori dai convocati di Bergamo a causa di un problema fisico. Ora, però, Jacopo scalpita per rientrare nel giro.

Chissà che l’impiego di Fazzini non corrisponda a un cambio di modulo. Non è da escludere che il centrocampista vada a ricoprire il ruolo di trequartista dietro alle due punte, oppure in coppia con l’Albert Gudmundsson o lo Cher Ndour della situazione. In stagione è anche successo che il ragazzo sia partito mezzala per poi avanzare in fase di possesso. Tutto sta nel capire se Vanoli abbia in mente di variare lo spartito, o se preferisca optare per la continuità tattica. Di certo Fazzini farà il possibile per dimostrare di meritarsi il posto, dando prova delle sue capacità per adesso inespresse. Vuole raddrizzare un inizio di annata da dimenticare, ma non irrecuperabile. Se possibile, già da sabato a Reggio Emilia. Lo riporta il Corriere dello Sport.