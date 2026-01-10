10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Fazzini verso la convocazione. Brescianini domani potrebbe partire dal 1′”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Fazzini verso la convocazione. Brescianini domani potrebbe partire dal 1′”

Redazione

10 Gennaio · 09:36

Aggiornamento: 10 Gennaio 2026 · 09:36

TAG:

FazziniFiorentina

Condividi:

di

Dzeko ancora out per un problema al piede

Dzeko ancora fuori per il problema al piede, Fazzini in crescita e verso la convocazione: il gruppo viola arriva così alla rifinitura nel giorno in cui accoglie l’ultimo arrivato Brescianini. E proprio l’ex atalantino, motivato e in ottime condizioni, potrebbe essere la novità di spicco domani della Fiorentina anti Milan: Vanoli ci sta pensando e gli riserverà un posto tra i titolari del centrocampo se le risposte saranno confortanti anche nell’allenamento odierno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio