Corriere dello Sport: “Fazzini verso la convocazione. Brescianini domani potrebbe partire dal 1′”

Dzeko ancora fuori per il problema al piede, Fazzini in crescita e verso la convocazione: il gruppo viola arriva così alla rifinitura nel giorno in cui accoglie l’ultimo arrivato Brescianini. E proprio l’ex atalantino, motivato e in ottime condizioni, potrebbe essere la novità di spicco domani della Fiorentina anti Milan: Vanoli ci sta pensando e gli riserverà un posto tra i titolari del centrocampo se le risposte saranno confortanti anche nell’allenamento odierno. Lo scrive il Corriere dello Sport.