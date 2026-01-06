6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:06

Pedullà: “Fazzini piace molto al Bologna e alla Lazio ma lui vuole restare, il 4-2-3-1 potrebbe favorirlo”

Redazione

6 Gennaio · 16:00

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 16:00

di

Rumors in uscita per Jacopo Fazzini che interessa a Bologna e Lazio ma che dovrebbe concludere la stagione a Firenze

Alfredo Pedullà ha parlato a Passione Fiorentina dell’inizio del mercato invernale della Fiorentina.
Tra le possibili figure in partenza, circolano i rumors legati ad un eventuale partenza di Jacopo Fazzini:

Ecco le parole dell’esperto di mercato sul classe 2003:

Piace molto al Bologna se uscisse Fabbian. Piace alla Lazio ma per Sarri è un trequartista ma credo che Fazzini abbia voglia di visibilità nella seconda parte di stagione. E’ stato sondato dal Bologna ma lui vuole restare a Firenze ma bisogna capire se Vanoli punta su di lui: il passaggio al 4-2-3-1 potrebbe favorirlo.

