Pedullà: “Fazzini piace molto al Bologna e alla Lazio ma lui vuole restare, il 4-2-3-1 potrebbe favorirlo”

Alfredo Pedullà ha parlato a Passione Fiorentina dell’inizio del mercato invernale della Fiorentina.
Tra le possibili figure in partenza, circolano i rumors legati ad un eventuale partenza di Jacopo Fazzini:
Ecco le parole dell’esperto di mercato sul classe 2003:
“Piace molto al Bologna se uscisse Fabbian. Piace alla Lazio ma per Sarri è un trequartista ma credo che Fazzini abbia voglia di visibilità nella seconda parte di stagione. E’ stato sondato dal Bologna ma lui vuole restare a Firenze ma bisogna capire se Vanoli punta su di lui: il passaggio al 4-2-3-1 potrebbe favorirlo.