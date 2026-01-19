Corriere dello Sport: “Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l’inserimento di Fazzini”

Che tra Bologna e Fiorentina ci sia in ballo uno scambio che porterebbe Fabbian a Firenze e Sohm o Fazzini a Bologna, almeno a oggi più Sohm che Fazzini, è il segreto di Pulcinella, ma ci chiediamo: cambieranno gli scenari dopo che ieri è stato proprio Fabbian con un grande colpo di testa a consentire al Bologna di rivedere una luce in fondo al tunnel dentro il quale si era colpevolmente infilato dai primi minuti del primo tempo?

Sì, almeno alcuni cambieranno, perché poco ma sicuro se i capi rossoblù decidessero di portare a termine questa operazione il popolo rossoblù farebbe fatica ad accettarla, primo perché lascerebbe partire un ragazzo del 2003 e al tempo stesso perché metterebbe a disposizione di Italiano un calciatore che a Firenze ha vissuto terribilmente male questi primi sei mesi di campionato, né più né meno dei suoi compagni di squadra. Tenendo anche presente come sia con Stefano Pioli prima che con Paolo Vanoli dopo non sia mai riuscito a trovare uno spazio. È vero, a Parma aveva fatto bene, ma se devi aggiungere al Bologna un calciatore che a detta di tutti ha poca personalità e sa essere costruttivo solo quando lo è la sua squadra parliamoci chiaro, è vantaggio… Panatta. Se al suo posto potrebbe essere inserito Fazzini? Di sicuro questo ragazzo ex Empoli ha grande qualità e grande tecnica, ma inutile nascondere come sia vissuuto spesso ai box per colpa di guai fisici.

Già ieri sera Bologna e Fiorentina hanno toccato il tema relativo mercato, ma come potete immaginare l’umore dei capi rossoblù non poteva essere buono dopo quello che avevano visto in campo, di conseguenza hanno fatto sapere a Goretti, direttore sportivo dei viola, che il tema doveva essere ripreso tra oggi e martedì, volendo fare riflessioni e valutazioni più approfondite anche con lo stesso Italiano, che poi alla fine dei giochi deve dare la sua benedizione all’affare o invitare i suoi dirigenti ad abbandonare il tavolo delle trattative. Lo scrive il Corriere dello Sport.