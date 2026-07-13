Fazzini al Cagliari, è ufficiale: la Fiorentina lo cede in prestito oneroso con diritto di riscatto

Il club sardo annuncia l'ingaggio del centrocampista classe 2003 dopo l'esperienza negativa alla Fiorentina

Jacopo Fazzini è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il club rossoblù ha annunciato l'arrivo del centrocampista dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso(1 milione ndr) con diritto di riscatto ad 8 milioni, mettendo a segno un'operazione che rafforza il reparto con uno dei giovani italiani più promettenti.

"Per il classe 2003 si tratta di una nuova opportunità dopo la stagione vissuta a Firenze, dove ha collezionato 32 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, contribuendo al cammino della formazione viola fino ai quarti di finale della competizione europea.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, Fazzini aveva attirato l'attenzione del calcio italiano già con la vittoria del campionato Primavera 2020/21. Il debutto tra i professionisti è arrivato nel gennaio 2022 in Coppa Italia contro l'Inter, seguito pochi mesi più tardi dall'esordio in Serie A. Con il passare delle stagioni è diventato un punto fermo del centrocampo empolese, fino alla definitiva consacrazione nel campionato 2023/24.

Nell'annata successiva ha confermato il suo valore realizzando 6 gol e servendo 2 assist in 22 presenze, numeri che gli hanno aperto le porte della Fiorentina. L'esperienza in viola gli ha permesso di confrontarsi anche con il palcoscenico europeo, aggiungendo ulteriore esperienza a un percorso di crescita costante.

Fazzini vanta inoltre un percorso importante con le Nazionali giovanili azzurre e, nell'estate appena trascorsa, ha preso parte agli Europei Under 21 disputati in Slovacchia, confermando il suo status di prospetto di alto livello".