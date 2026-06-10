Fazzini via o nuova chance? Corriere dello Sport: "La minusvalenza è già stata messa in conto"

Fazzini è un punto interrogativo

Il punto interrogativo si chiama Jacopo Fazzini, investimento da dieci milioni solo un’estate fa: la minusvalenza è già stata messa in conto, ma prima direttore sportivo e allenatore vogliono capire se dare un’altra occasione all’ex Empoli in un contesto differente. Fazzini per caratteristiche porta direttamente all’attacco, il reparto che viceversa potrebbe subire le modifiche maggiori: Harrison e Solomon sono rientrati alla base (chances ridotte solo per l’israeliano di riprendere la strada per Firenze). Lo scrive il Corriere dello Sport.