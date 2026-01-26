Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”

Il noto opinionista e tifoso viola si è espresso sulla sconfitta contro il Cagliari, descrivendo anche il suo centrocampo ideale

Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Cagliari: “Non mi aspettavo una sconfitta, ci sono rimasto molto male. Pisacane è stato molto bravo nella scelta di marcare a uomo Fagioli e Pongracic, mettendo in difficoltà la Fiorentina nella costruzione del gioco. Ho la sensazione che la Fiorentina dipenda da Fagioli, e che Brescianini debba essere titolare dopo la gara di sabato.

Piccoli? Kean è superiore di due categorie, con lui c’è una Fiorentina diversa. Voglio comunque sottolineare che fino a due mesi fa ,dopo il secondo gol, ti saresti spento definitivamente, invece contro il Cagliari hai reagito e potevi pareggiarla: speriamo sia stato solo un incidente di percorso”.

Sul centrocampo: “Credo che Fagioli sia imprescindibile, ma gli altri chi sono? Mandragora e Ndour sono come il pallone arancione, non li vedo. Mandragora resta comunque un titolare, è il centrocampista italiano con più reti nel 2025. L’altro posto lo assegnerei ad uno tra Brescianini e Fabbian, mentre Fazzini rimane il mistero più grande”.