Vitale duro: "Sono stati presi tutti giocatorini. Angelozzi ride ancora per i 27 milioni per Piccoli"

L'ex direttore sportivo Pino Vitale ha criticato il mercato della Fiorentina in diretta ai microfoni di TMW Radio

L’ex direttore sportivo Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio analizzando l’ultimo mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Secondo me la squadra è stata costruita male. Sono rimasti De Gea, Kean, Gudmundsson, Gosens e Fagioli, ma mancava e manca un vero regista"

Poi ha aggiunto: " I viola hanno speso 27 milioni su Piccoli, Angelozzi si è messo a ridere perché ha messo lì una cifra ed è stata accettata. Sono stati presi tutti giocatorini, come Sohm, possono essere anche bravi, ma non cambiano una squadra".

Infine ha concluso: "Ha investito forte ma ha preso giocatori di prospettiva? Solo uno, ovvero Fazzini. Tutti gli altri non lo sono".