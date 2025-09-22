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Vitale duro: "Sono stati presi tutti giocatorini. Angelozzi ride ancora per i 27 milioni per Piccoli"

L'ex direttore sportivo Pino Vitale ha criticato il mercato della Fiorentina in diretta ai microfoni di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2025 21:51
Vitale duro: "Sono stati presi tutti giocatorini. Angelozzi ride ancora per i 27 milioni per Piccoli" -
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L’ex direttore sportivo Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio analizzando l’ultimo mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Secondo me la squadra è stata costruita male. Sono rimasti De Gea, Kean, Gudmundsson, Gosens e Fagioli, ma mancava e manca un vero regista"

Poi ha aggiunto: " I viola hanno speso 27 milioni su Piccoli, Angelozzi si è messo a ridere perché ha messo lì una cifra ed è stata accettata. Sono stati presi tutti giocatorini, come Sohm, possono essere anche bravi, ma non cambiano una squadra".

Infine ha concluso: "Ha investito forte ma ha preso giocatori di prospettiva? Solo uno, ovvero Fazzini. Tutti gli altri non lo sono".

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