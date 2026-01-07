8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:31

Di Marzio: “La Fiorentina si inserisce su Giovanni Fabbian del Bologna, ipotesi scambio con Fazzini

Calciomercato

Redazione

7 Gennaio · 23:51

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 23:51

Possibile scambio con il Bologna con Giovanni Fabbian che potrebbe arrivare a Firenze e Fazzini che raggiungerebbe l'Emilia

La Fiorentina è molto attiva sul mercato e cerca rinforzi in mezzo al campo.
L’ultima idea dei dirigenti viola porterebbe a Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che non trova molto spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino il centrocampista consapevole dell’interessamento del Bologna per Jacopo Fazzini.
Non è da escludere che i due club possono imbastire una trattativa sulla base di uno scambio che coinvolge i due calciatori che svolgono un ruolo da comprimari nei rispettivi club.

