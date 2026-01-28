28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “La Fiorentina cede Fazzini solo in prestito con obbligo di riscatto”

Redazione

Forzare la mano è l'ultimo pensiero di Fazzini

Obbligo (e non diritto) è la parolina che sbloccherebbe l’operazione legata a Jacopo Fazzini dalla Fiorentina al Bologna, ma Giovanni Sartori non vuole pronunciarla e la Viola vuole sentirsela dire per muoverlo, e di conseguenza questa è una trattativa che fa fatica a decollare. E che non si concretizzerà se una delle due società non rivisiterà quella che è la sua posizione attuale da qui alla fine del mercato, anche perché l’ultimo pensiero di Fazzini è di forzare la mano. Va sottolineato come a Vincenzo Italiano piaccia da sempre l’ex Empoli, e sarebbe felice di poterlo finalmente allenare, ma in questa sessione di mercato il Bologna non vorrebbe fare nuovi investimenti, e proprio per questo motivo il tecnico rossoblù difficilmente potrà essere accontentato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

