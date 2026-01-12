Pedullà: “Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Infatti tramite un tweet sul suo profilo X ha scritto: “Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto disponibilità per Fabbian che ha altre due proposte (valutazione 15 milioni più bonus) e il Bologna non fa sconti.” Domani Alfredo Pedullà sarà ospite in esclusiva dalle 14:30 su Passione Fiorentina sia su Twitch che su Youtube

