Pedullà: "Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni"

13 Gennaio

ACF FiorentinaBolognaFabbianFazzini

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Infatti tramite un tweet sul suo profilo X ha scritto: “Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto disponibilità per Fabbian che ha altre due proposte (valutazione 15 milioni più bonus) e il Bologna non fa sconti.” Domani Alfredo Pedullà sarà ospite in esclusiva dalle 14:30 su Passione Fiorentina sia su Twitch che su Youtube

