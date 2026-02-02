2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Marzio: “La Cremonese sta facendo un tentativo per Fazzini, ma la Fiorentina non vuole cederlo”

News

Di Marzio: “La Cremonese sta facendo un tentativo per Fazzini, ma la Fiorentina non vuole cederlo”

Redazione

2 Febbraio · 12:35

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 12:35

TAG:

ACF FiorentinacremoneseFazzini

Condividi:

di

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul suo sito ha dato degli aggiornamenti di mercatp su Jacopo Fazzini, queste le sue parole:

“Cremonese scatenata nelle ultime ore di mercato. L’ultimo nome sul taccuino della società grigiorossa è quello di Jacopo Fazzini. Il centrocampista, che ha giocato 17 partite in questa prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina, piace ed è in corso un tentativo per portarlo a Cremona. La società viola, per, non vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio