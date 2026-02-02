Di Marzio: “La Cremonese sta facendo un tentativo per Fazzini, ma la Fiorentina non vuole cederlo”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul suo sito ha dato degli aggiornamenti di mercatp su Jacopo Fazzini, queste le sue parole:

“Cremonese scatenata nelle ultime ore di mercato. L’ultimo nome sul taccuino della società grigiorossa è quello di Jacopo Fazzini. Il centrocampista, che ha giocato 17 partite in questa prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina, piace ed è in corso un tentativo per portarlo a Cremona. La società viola, per, non vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato.”