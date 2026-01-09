9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:23

Nazione svela: “Milan? Vanoli valuterà delle rotazioni. Fazzini recupererò, in dubbio Dzeko”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nella testa del gruppo c'è già la gara contro il Milan

Dopo il pareggio di mercoledì all’Olimpico contro la Lazio, la Fiorentina non ha perso tempo ed è tornata subito al lavoro. Già ieri mattina, infatti, i viola si sono ritrovati al Viola Park per una seduta svolta in condizioni tutt’altro che semplici: il termometro segnava 0°C e per combattere il gelo quasi tutti i giocatori sono scesi in campo indossando la calzamaglia. La squadra è stata divisa in due gruppi, con lavoro di scarico per chi ha giocato a Roma, mentre per completare i ranghi sono stati aggregati alcuni elementi della Primavera e dell’Under-18.

Nella testa del gruppo c’è già il big match di domenica pomeriggio contro il Milan, secondo di tre appuntamenti di alto livello che precederanno la sfida della prossima settimana al Dall’Ara contro il Bologna. Per preparare al meglio la gara con il Diavolo, che avrà un giorno in meno di recupero rispetto ai viola, Vanoli valuterà possibili rotazioni, forte anche del recupero di Fazzini, tornato in gruppo e pronto alla convocazione. Restano invece fuori causa Richardson e Viti, in odore di cessione, mentre è in dubbio Dzeko, alle prese coi postumi della botta al piede rimediata sabato e con qualche riflessione legata al mercato. Lo riporta La Nazione.

