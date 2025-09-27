Fratello Fazzini: "Firenze la scelta giusta per Jacopo. Tutti siamo tifosi della Fiorentina da sempre"

Qualche anno fa abbiamo scoperto che il nostro bisnonno materno ha giocato la prima partita ufficiale nella storia della Fiorentina

Tommaso Fazzini, fratello di Jacopo, ha così parlato a Gazzetta: "Riuscirà Jacopo ad affermarsi nella Fiorentina? Intanto glielo auguro, perché so quanto se lo merita. Secondo me andare a Firenze è stata la scelta giusta, per l’ambiente e per i tifosi. E sappiamo che nel calcio tutto può cambiare da una settimana all’altra: entrare bene in campo una volta può far svoltare una stagione. Siamo tutti tifosi della Fiorentina da sempre, me compreso, ma soprattutto qualche anno fa abbiamo scoperto che il nostro bisnonno materno (Mario Baldini, ndr) ha giocato la prima partita ufficiale nella storia della Fiorentina e ha pure segnato il primo gol della società. Hanno telefonato un giorno che eravamo a pranzo dalla nonna e ci hanno detto: finalmente vi abbiamo trovato!”.