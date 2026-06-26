Nazione svela: “Contatti ieri tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt. Sohm o Fazzini in neroverde?”

Fase d'attesa per le operazioni che riguardano la Fiorentina

E' una fase d'attesa per quel riguarda le operazioni della Fiorentina. Note le situazioni Koleosho (manca l'ok dell'attaccante) e Thorstvedt (il Sassuolo chiede 15 milioni, Paratici vuole spenderne meno e dalla sua ha già l'ok del norvegese), rimaste in stallo da un paio di giorni. Affari molto ben impostati che hanno però bisogno dell'ultimo sprint per arrivare al traguardo. I contatti ci sono stati anche nella giornata di ieri con il Sassuolo, che potrebbe anche essere interessato a qualche centrocampista viola. Un nome fatto è quello di Sohm, ai neroverdi piace anche Fazzini seppur con caratteristiche diverse. Lo riporta La Nazione.