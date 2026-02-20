20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:58

Fazzini sfrutta bene l’occasione in Conference League, reclama più spazio anche in campionato

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fazzini sfrutta bene l’occasione in Conference League, reclama più spazio anche in campionato

Andrea Pagni

20 Febbraio · 12:41

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 12:41

ACF FiorentinaFazzini

La Fiorentina ieri ha vinto 3-0 contro lo Jagiellonia in Conference League, nonostante il campo ed il clima e il massiccio turnover i ragazzi di Vanoli hanno messo in banca il passaggio del turno. Tanti calciatori si sono messi in mostra ed hanno sfruttato bene l’occasione per reclamare più minutaggio. Uno su tutti è Jacopo Fazzini che probabilmente ha offerto una prestazione solida e da migliore in campo.

Schierato fuori ruolo, da esterno sinistro, Fazzini ha cercato spesso il dribbling e giocato con personalità. Fa l’assist per l’1-0, si guadagna la punizione del 2-0 e incide moltissimo nell’azione del rigore. Ma ha offerto anche una buona prestazione senza palla, con tanti ripiegamenti e diversi recuperi e duelli. Una prestazione che come ha ammesso Vanoli in conferenza stampa: “Oggi mi ha messo in difficoltà per giocare di più”

