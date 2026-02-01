1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:35

Corriere dello Sport: “Niente colpi in mediana. Fazzini resta alla Fiorentina, la formula non ha convinto il Bologna”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Corriere dello Sport: "Niente colpi in mediana. Fazzini resta alla Fiorentina, la formula non ha convinto il Bologna"

Vanoli potrà contare dunque anche su Fazzini

Aumentano le possibilità che la Fiorentina resti così com’è in mediana. A meno di occasioni ghiotte, si ricorrerà alle forze interne per sostituire Nicolussi Caviglia. Oltretutto Fazzini rimarrà a Firenze: la formula non ha convinto il Bologna ad accelerare, quindi Vanoli potrà contare anche su di lui. Quanto alle cessioni, Paratici e Goretti sono in attesa di trovare una sistemazione per Christian Kouame e Abdelhamid Sabiri. M’Bala Nzola è prossimo al trasferimento al Sassuolo dopo l’esperienza semestrale al Pisa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

