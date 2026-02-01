Corriere dello Sport: “Niente colpi in mediana. Fazzini resta alla Fiorentina, la formula non ha convinto il Bologna”

Aumentano le possibilità che la Fiorentina resti così com’è in mediana. A meno di occasioni ghiotte, si ricorrerà alle forze interne per sostituire Nicolussi Caviglia. Oltretutto Fazzini rimarrà a Firenze: la formula non ha convinto il Bologna ad accelerare, quindi Vanoli potrà contare anche su di lui. Quanto alle cessioni, Paratici e Goretti sono in attesa di trovare una sistemazione per Christian Kouame e Abdelhamid Sabiri. M’Bala Nzola è prossimo al trasferimento al Sassuolo dopo l’esperienza semestrale al Pisa. Lo scrive il Corriere dello Sport.