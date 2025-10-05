Cecchi: “La Fiorentina è in grandissima crisi, Pioli è chiamato a darci tante risposte sulla squadra”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina: “Serviva altro per cambiare l’umore perché la Fiorentina non è squadra, ha solo Kean e niente di più e sinceramente mi aspettavo di più da Pioli che è esperto ed ha una squadra di talento paragonata all’anno scorso e credevo di poter vedere qualcosa di meglio. Deve essere Pioli a darci una risposta perché la Fiorentina è in crisi di tutto che sia la corsa e tutto il resto perché tranne Kean non funziona proprio nulla, magari ci metto Fazzini, ma poi è finita e se questa è stata la miglior prova, allora le altre sono state desolanti davvero. Domenica passata a Pisa siamo stati fortunati, oggi c’è girata meno bene, ma non voglio guardare gli episodi perché quelli capitano a tutti e dobbiamo vedere quanto offerto che è molto poco. Non parlo di esonero, devono decidere loro.”