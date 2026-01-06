Corriere dello Sport sicuro: “Fazzini non vuole lasciare la Fiorentina. Vanoli conta su di lui”

Di nuovo in gruppo per lasciare il segno. Jacopo Fazzini si è messo alle spalle il problema alla caviglia che lo stava tenendo fuori da oltre un mese (ultima presenza con l’Aek Atene in Conference League il 27 novembre) e da ieri ha ripreso ad allenarsi a pieno regime insieme ai compagni. Obiettivo immediato la convocazione per la partita di domani sera all’Olimpico contro la Lazio (ci sarà), obiettivo a breve scadenza riprendersi la Fiorentina: Vanoli non aspetta altro. Il tecnico conta su Fazzini con il sostegno del club e non può essere davvero la richiesta di un prestito a far cambiare idea, forse nemmeno un’offerta vera, e perché Jacopo non ci pensa minimamente a lasciare Firenze. Non ora di sicuro, non a gennaio quando c’è tutto un girone da giocare e una salvezza da conquistare come traguardo imprescindibile della stagione. Lo scrive il Corriere dello sport.