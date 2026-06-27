Corriere dello Sport: “Il Cagliari valuta un tentativo per Fazzini: piace al ds Accardi”
Il centrocampista è anche nel mirino del Parma
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 08:26
Nei giorni dell’attesa chiusura per Gianluca Gaetano all'Atalanta, i sardi valutano un tentativo per Jacopo Fazzini. Il duttile centrocampista, messo sul mercato dalla Fiorentina, sta approfondendo le varie opportunità per capire quale possa essere la soluzione migliore per il suo futuro. Già nel mirino del Parma, a Cagliari ha un grande estimatore come il neo direttore Pietro Accardi (che lo conosce dai tempi dell’Empoli). Lo scrive il Corriere dello Sport.