28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta rivela: “Fazzini si è quasi convinto a lasciare la Fiorentina. C’è il Bologna”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta rivela: “Fazzini si è quasi convinto a lasciare la Fiorentina. C’è il Bologna”

Redazione

28 Gennaio · 09:48

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 09:48

TAG:

BolognaFazziniFiorentina

Condividi:

di

L'arrivo di Brescianini e Fabbian gli ha chiuso molti spazi

Nell’attuale centrocampo del Bologna, Italiano lo vedrebbe sia mezzala (nell’eventualità del 4-3-3) e pure trequartista nel consueto 4-2-3-1, ovviamente – in caso di utilizzo – spostando davanti alla difesa Simon Sohm, universale di centrocampo. Ma il concetto è: l’ingresso di Fabbian (nonostante l’uscita di Nicolussi Caviglia) e Brescianini hanno chiuso molti spazi, naturalmente oltre alle altre unita già presenti. Per questo, poco alla volta, Fazzini si sarebbe quasi convinto ad uscire dalla Fiorentina nonostante il felice trasferimento dall’Empoli (per 10 milioni) nel giugno 2025 operazione sarebbe un prestito con diritto di riscatto, ma questo è ciò che pensa il Bologna; la Fiorentina vorrebbe inserire un obbligo condizionato, magari all’entrata in Europa per la prossima stagione (come accadde a Casale dalla Lazio). L’ingaggio? Fra gli 800mila euro e il milione, tutto in divenire ma di certo l’opzione-Fazzini comincia a prendere spazio nelle ipotesi di Casteldebole. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio