Gazzetta rivela: “Fazzini si è quasi convinto a lasciare la Fiorentina. C’è il Bologna”

Nell’attuale centrocampo del Bologna, Italiano lo vedrebbe sia mezzala (nell’eventualità del 4-3-3) e pure trequartista nel consueto 4-2-3-1, ovviamente – in caso di utilizzo – spostando davanti alla difesa Simon Sohm, universale di centrocampo. Ma il concetto è: l’ingresso di Fabbian (nonostante l’uscita di Nicolussi Caviglia) e Brescianini hanno chiuso molti spazi, naturalmente oltre alle altre unita già presenti. Per questo, poco alla volta, Fazzini si sarebbe quasi convinto ad uscire dalla Fiorentina nonostante il felice trasferimento dall’Empoli (per 10 milioni) nel giugno 2025 operazione sarebbe un prestito con diritto di riscatto, ma questo è ciò che pensa il Bologna; la Fiorentina vorrebbe inserire un obbligo condizionato, magari all’entrata in Europa per la prossima stagione (come accadde a Casale dalla Lazio). L’ingaggio? Fra gli 800mila euro e il milione, tutto in divenire ma di certo l’opzione-Fazzini comincia a prendere spazio nelle ipotesi di Casteldebole. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.