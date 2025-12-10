Nazione: “Turnover Fiorentina, incognita sulla difesa a 4. Gosens e Fazzini lavorano ancora a parte”

La notizia che attendeva ieri Paolo Vanoli non è arrivata, con Robin Gosens e Jacopo Fazzini che alla ripresa degli allenamenti non si sono aggregati ai compagni e hanno proseguito nel lavoro differenziato di recupero. Scendono quindi le possibilità di vederli fra i convocati per la partita contro la Dinamo Kiev, anche se da questo punto di vista sarà decisiva la rifinitura di oggi alle 14.30, quando da protocollo Uefa sarà possibile seguire il primo quarto d’ora di lavoro della squadra di Vanoli (atteso in conferenza stampa con un calciatore alle 12).

Entrambi sono fondamentali per attuare la rivoluzione tattica che ha in mente il tecnico dalla scorsa settimana e che a breve dovrebbe comunque essere messa in atto. Magari già da domani sera contro la Dinamo Kiev. Le certezze che Vanoli ha deciso di continuare a regalare alla squadra non hanno pagato a Reggio Emilia, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico appare adesso inevitabile. Anche se Gosens e Fazzini dovessero venir buoni soltanto per il Verona.

In ogni caso sarà un giovedì di rotazioni. La gestione delle energie fisiche e mentali in questo momento è fondamentale. La Fiorentina rimbalzerà da una partita all’altra fino all’anno nuovo. Sette volte in campo tra campionato e Conference League da qui al 7 gennaio, giorno nel quale si concluderà il girone d’andata contro la Lazio. Ecco dunque che in difesa si rivedranno Pongracic (reduce dalla squalifica in campionato) e Viti, con anche Martinelli che spera in una chance da titolare, visto il momento complicato di De Gea alla peggior partita in maglia viola nella disastrosa trasferta di Sassuolo.

Modulo a parte, in mediana si ricandida Nicolussi Caviglia. Doveva essere la pietra angolare del centrocampo viola. L’uomo in grado di dettare geometrie e tempi. E’ scivolato in panchina con Vanoli. Davanti toccherà a Piccoli, con Kean che dovrebbe partire dalla panchina. Al fianco dell’ex Cagliari il ballottaggio tra Dzeko e Gudmundsson. Di certo la Fiorentina non può più permettersi passi falsi dopo i ko con Mainz e Aek Atene. Che almeno la Conference torni il salotto comodo che era stato a inizio stagione. Lo riporta La Nazione.