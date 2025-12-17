Rifinitura Fiorentina: slitta ancora il rientro di Fazzini e Gosens, saranno assenti anche domani

La Fiorentina sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura in vista della partita di Conference League contro il Lausanne-Sport. Sotto gli occhi di mister Paolo Vanoli la Fiorentina sta preparando la partita di domani. Assenti ancora una volta Gosens e Fazzini il cui rientro continua a slittare. Com il tedesco che potrebbe aver già terminato il suo 2026. Tra poche ore la partenza per la città svizzera dove la Fiorentina chiuderà la fase a campionato della Conference League