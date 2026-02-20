“La Fiorentina è una squadra inaffidabile, lo ha sempre dimostrato. Ho paura per il derby”

Sulla delicata fase che sta attraversando la Fiorentina è intervenuto anche Paolo Vallesi. Ospite ai microfoni di Radio Sportiva, il cantautore e tifoso viola ha espresso le proprie considerazioni in vista della sfida contro il Pisa, soffermandosi sulle incertezze mostrate dalla squadra nel corso della stagione.

“Questa è una squadra inaffidabile, lo ha ampiamente dimostrato durante la stagione. Dopo il successo a Bologna, ad esempio, è tornata a perdere. Un po’ di paura c’è anche per il derby, è una di quelle partite da ‘vincere per forza’ e non sempre la Fiorentina ci è riuscita. Servirà prestare attenzione”.

Vallesi ha poi dedicato un passaggio a Fazzini, giovane che sta cercando spazio all’interno delle rotazioni viola. “Ormai è una terza scelta perché Gudmundsson e Solomon lo precedono nelle gerarchie. Però lo reputo un giovane valido, ha grandi prospettive e lo conferma ogni volta che va in campo. Ieri ha fatto vedere buonissime cose, è sempre intraprendente. La Fiorentina ha pochissimi giocatori che saltano l’uomo, lui almeno ci prova”.

Infine, un giudizio positivo sull’arrivo di Paratici in società, ritenuto un elemento capace di dare prospettiva al club: “Approvo il suo arrivo a Firenze e credo che possa essere assolutamente un fattore che alzi la competitività. Ha dato una futuribilità al club, nei prossimi anni le cose possono migliorare”.