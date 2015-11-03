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Notizie Vallesi Fiorentina

Vallesi: “Con Pioli è stato uno psicodramma, ha fatto rendere male tutti i giocatori. È la causa del disastro Viola"

25 febbraio 2026 14:39

Vallesi: "Noi Viola abituati a soffrire ma così è troppo. Serie B? Non voglio pronunciare quella parola"

22 febbraio 2026 13:21

"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, lo ha sempre dimostrato. Ho paura per il derby"

20 febbraio 2026 22:12

Vallesi: "La Fiorentina gioca male? La colpa è dei giocatori. Gudmundsson delude, Fagioli non ha qualità"

01 ottobre 2025 16:19

Vallesi elogia Biraghi: “Uno così attaccato alla maglia è difficile da trovare”

30 marzo 2023 10:28

Vallesi: "Una soddisfazione vedere la Fiorentina accostata alle big d'Europa"

14 agosto 2022 09:08

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