Notizie Vallesi Fiorentina

Vallesi: “Con Pioli è stato uno psicodramma, ha fatto rendere male tutti i giocatori. È la causa del disastro Viola"
25 febbraio 2026 14:39
Vallesi: "Noi Viola abituati a soffrire ma così è troppo. Serie B? Non voglio pronunciare quella parola"
22 febbraio 2026 13:21
"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, lo ha sempre dimostrato. Ho paura per il derby"
20 febbraio 2026 22:12
Vallesi: "La Fiorentina gioca male? La colpa è dei giocatori. Gudmundsson delude, Fagioli non ha qualità"
01 ottobre 2025 16:19
Vallesi elogia Biraghi: “Uno così attaccato alla maglia è difficile da trovare”
30 marzo 2023 10:28
Vallesi: "Una soddisfazione vedere la Fiorentina accostata alle big d'Europa"
14 agosto 2022 09:08
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