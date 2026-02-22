Vallesi: "Noi Viola abituati a soffrire ma così è troppo. Serie B? Non voglio pronunciare quella parola"

Le parole del cantautore fiorentino, Paolo Vallesi, sul momento che sta attraversando la squadra di Vanoli

Il cantautore e noto tifoso viola, Paolo Vallesi, durante la sua intervista a La Nazione ha parlato della stagione della Fiorentina: "Soffro, come tutti i tifosi. Noi della Viola siamo, dalla nascita, abituati a tribolare. Ma quest’anno ci troviamo in una posizione in cui non siamo abituati a stare. È un vero patimento. All’inizio del campionato avevamo altre mire, la rosa non è certo da questa posizione di classica. E così ogni domenica, si fa per dire".

Aggiunge: "Visto lo spezzatino della partite, mi ritrovo a seguire altre squadre e fare i calcoli per le posizioni in classifica, ci siamo capiti, quella parola nemmeno la voglio pronunciare. E tutto questo avviene con quella passione che solo noi fiorentini abbiamo dentro.